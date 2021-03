Es war eine der ganz großen Sorgen für die Weltwirtschaft: Das im Suezkanal auf Grund gelaufene Containerschiff "Ever Given". Denn es blockierte damit eine der wichtigsten Routen für den Welthandel. Nun ist der Frachter nach einer tagelangen Blockade freigelegt worden. Für konjunkturabhängige Aktien wie BP oder Shell ist dies natürlich eine gute Nachricht.Das 400 Meter lange Schiff sei am frühen Montagmorgen um 4.30 Uhr (Ortszeit) wieder in schwimmenden Zustand gebracht worden und werde gesichert, ...

