DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

TAGESTHEMA

Das im Suezkanal havarierte Containerschiff "Ever Given" ist nach einer tagelangen Blockade teilweise befreit worden. Der Schifffahrtsdienstleister Inchcape Shipping twitterte, dass das Schiff am frühen Montag (Ortszeit) erfolgreich wieder flott gemacht worden sei. "Sie wird im Moment gesichert. Weitere Informationen über die nächsten Schritte werden folgen, sobald sie bekannt sind." Das Wall Street Journal berichtete zuvor unter Berufung auf den Vorsitzenden der Organisation, die die Wasserstraße betreibt, am späten Sonntag, dass das Schiff befreit worden sei und dass der nächste Schritt darin bestehe, seinen Kurs zu begradigen. "Wir sind noch nicht fertig, aber es hat sich bewegt", sagte der Chef der Suez Canal Authority (SCA), Osama Rabie. Es gab keine Details darüber, wann das Schiff wieder auf seinen Kurs gesetzt werden könnte, um die wichtige Schifffahrtsstraße zu öffnen.

TAGESTHEMA II

US-Präsident Joe Biden will mit anderen "demokratischen" Ländern ein Konkurrenzprojekt zur billionenschweren "Neuen Seidenstraße" Chinas ins Leben rufen. "Ich habe vorgeschlagen, dass wir im wesentlichen eine ähnliche Initiative haben sollten, die von den demokratischen Staaten ausgeht, um jenen auf der ganzen Welt zu helfen, die in der Tat Hilfe brauchen", sagte Biden. Zuvor hatte er seinen Vorschlag bereits Großbritanniens Premierminister Boris Johnson bei einem Telefonat unterbreitet. Pekings Einfluss ist in den vergangenen Jahren in einigen Ländern durch Kredite und Projekte im Rahmen der "Neue Seidenstraße"-Initiative gewachsen. Das Projekt löste bei regionalen Mächten und vor allem bei westlichen Nationen Besorgnis aus.

Die Vereinigten Staaten sind indes nach Aussage ihrer neuen Handelsbeauftragten Katherine Tai nicht bereit, die Zölle auf chinesische Importe in naher Zukunft aufzuheben. Allerdings sei man für Handelsverhandlungen mit Peking offen, sagte Katherine Tai.

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Indikation 3.946,50 -0,64% Nasdaq-100-Indikation 12.853,50 -0,91% Nikkei-225 29.336,48 +0,55% Hang-Seng-Index 28.164,21 -0,61% Kospi 3.033,10 +0,26% Schanghai-Composite 3.428,11 +0,29% S&P/ASX 200 6.799,50 -0,36%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Die Börsen nehmen mehrheitlich den Schwung aus dem späten US-Geschäft vom Wochenschluss mit neuen Rekordständen mit. Gut kommt an, dass US-Präsident Joe Biden die Staatspräsidenten Chinas und Russland zu einem Klimagipfel eingeladen hat. Auch erste Erfolgsmeldungen bei der Freischleppung des im Suezkanal festsitzenden Containerschiffs stützen das Sentiment in Asien. Denn die wichtige Wasserstraße ist für die exportorientierten Volkswirtschaften Asiens von immenser Bedeutung. Zwar erholt sich der Yen im asiatisch geprägten Geschäft, seit Freitag hat er aber mit dem verbesserten Sentiment nachgegeben. Dieser Umstand stützt die Börse in Tokio. Angeführt wird das Feld der Gewinner von Werten aus den Sektoren Elektronik, Webhandel und Immobilien. Gegen den regionalen Trend brechen Nomura Holdings um 14,3 Prozent ein. Die japanische Großbank warnt vor hohen Verlusten im Geschäft mit US-Kunden. An den chinesischen Börsen geht es etwas gemächlicher nach oben - Hongkong pendelt sich auf- und Abschlägen. Händler verweisen auch hier auf die Hoffnung, dass der Suezkanal bald wieder befahren werden kann. Analysten warnen indes vor negativen Folgen für die Vertreiber ausländischer Modemarken. In den staatlich gelenkten Medien Chinas wird eine Kampagne gegen Unternehmen wie H&M, Adidas und Nike gefahren, weil sich diese kritisch zur Lage in der Provinz Xinjiang mit der Unterdrückung der Uiguren geäußert hatten. Chinesische Aktien wie Topsports oder Pou Sheng, beide Unternehmen vertreiben internationale Marken wie Nike und Adidas, könnten belastet werden. Beide Titel präsentieren sich aber aktuell in Hongkong fest.

US-NACHBÖRSE

Molson Coors (A) kletterten um über 5 Prozent, nachdem die Großbrauerei den Jahresausblick bestätigt hatte. Das sorgte für Beruhigung, denn das Unternehmen räumte Belastungen im ersten Quartal 2021 ein. Probleme mit der Cybersicherheit und Stromausfälle wegen des Wintersturms in Texas nannte das Unternehmen als Gründe, aber auch coronabedingte Belastungen. Kalt ließ Anleger derweil die Nachricht, dass Stellantis temporär in Nordamerika fünf Werke schließen will wegen Lieferschwierigkeiten bei Halbleitern. Die Titel legten 0,2 Prozent zu.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 33.072,88 1,39 453,40 8,06 S&P-500 3.974,54 1,66 65,02 5,82 Nasdaq-Comp. 13.138,73 1,24 161,05 1,94 Nasdaq-100 12.979,12 1,55 198,61 0,70 Umsatz NYSE (Aktien) 1,13 Mrd 1,06 Mrd Gewinner 2.554 2.133 Verlierer 752 1.136 Unverändert 82 119

Fest - Die Wall Street hat nach einem über lange Zeit eher flauen Geschäft ein eindrucksvolles Finale hingelegt. Starke Konjunkturdaten trieben die Indizes ebenso wie Käufe zum baldigen Quartalsende. Gut kam auch an, dass US-Präsident Joe Biden die Staatspräsidenten Chinas und Russland zu einem Klimagipfel eingeladen hat. Gebremst wurde der Aktienmarkt vorübergehend durch steigende Zinsen am Anleihemarkt. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen stieg um 4,4 Basispunkte auf 1,68 Prozent. Der Aktienkurs von Blink Charging stieg um 1,7 Prozent. Der Anbieter von Ladestationen für Elektroautos hat zwar im vierten Quartal einen höheren Nettoverlust geschrieben als erwartet, dafür lag der Umsatz über den Prognosen. Progress Software gewannen 5,9 Prozent. Das Software-Unternehmen hat für das erste Geschäftsquartal einen Gewinnrückgang trotz gestiegener Umsätze vermeldet, der Jahresausblick wurde jedoch angehoben. Die Verlierer vom Vortag im Dow, Intel und Nike, erholten sich nun um 4,6 bzw 3,4 Prozent.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 0,14 -0,4 0,14 2,0 5 Jahre 0,86 2,7 0,83 50,1 7 Jahre 1,33 5,1 1,28 68,4 10 Jahre 1,68 4,4 1,64 76,2 30 Jahre 2,38 2,5 2,36 73,6

Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen stieg um 4,4 Basispunkte auf 1,68 Prozent und marschierte damit wieder Richtung Jahreshoch. Anleger setzten wieder verstärkt auf Konjunkturaufschwung.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 8:49 % YTD EUR/USD 1,1777 -0,1% 1,1792 1,1783 -3,6% EUR/JPY 128,92 -0,4% 129,38 128,81 +2,2% EUR/GBP 0,8556 +0,1% 0,8550 0,8560 -4,2% GBP/USD 1,3766 -0,2% 1,3789 1,3763 +0,7% USD/JPY 109,49 -0,2% 109,72 109,33 +6,1% USD/KRW 1133,13 +0,4% 1128,95 1130,45 +4,4% USD/CNY 6,5540 +0,2% 6,5415 6,5437 +0,4% USD/CNH 6,5565 +0,2% 6,5420 6,5438 +0,8% USD/HKD 7,7732 +0,1% 7,7692 7,7688 +0,3% AUD/USD 0,7622 -0,2% 0,7638 0,7618 -1,0% NZD/USD 0,6978 -0,2% 0,6994 0,6974 -2,9% Bitcoin BTC/USD 55.033,50 -0,2% 55.145,25 53.382,25 +89,4%

Am Devisenmarkt gab der Dollar nach seiner jüngsten Rally leicht nach - trotz steigender Marktzinsen. Das Aufwärtspotenzial des Greenbacks dürfte schwinden, nachdem er am Vortag gegenüber einem Währungskorb auf ein Viermonatshoch gestiegen sei, so die Unicredit. Zudem hat die US-Notenbank entgegen der allgemeinen Erwartung einer steigenden Inflation in den USA für Februar eine nachlassende Geldentwertung verkündet.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 59,60 60,97 -2,2% -1,37 +22,4% Brent/ICE 63,25 64,57 -2,0% -1,32 +22,3%

Die Erdölpreise bleiben auf Tagessicht hochvolatil, liegen aber aktuell klar im Plus. Nach der Vortagestalfahrt erholen sich die Preise nun wieder. Der Markt tue sich aktuell schwer, anhand der Schlagzeilen um die Blockade des Suez-Kanals und die Konjunkturdaten die richtigen Schlüsse zu ziehen, heißt es.

Mit der Hoffnung auf eine baldige Öffnung des Suezkanals geraten die Ölpreise am Morgen etwas unter Druck. Das Angebot auf wichtigen Schlüsselmärkten dürfte mit einer baldigen Wiedereröffnung der Wasserstraße wieder steigen, heißt es.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.728,47 1.732,70 -0,2% -4,23 -8,9% Silber (Spot) 24,88 25,07 -0,7% -0,19 -5,7% Platin (Spot) 1.181,25 1.178,95 +0,2% +2,30 +10,4%

Der Goldpreis zeigte sich leicht erholt.

MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR

KLIMAPOLITIK

US-Präsident Joe Biden hat seine Kollegen aus China und Russland, Xi Jinping und Wladimir Putin, zu einem von ihm im April organisierten virtuellen Klimagipfel eingeladen.

MENSCHENRECHTE CHINA

Die UNO will mit China die Entsendung einer Delegation in die von der unterdrückten Minderheit der Uiguren bewohnte Region Xinjiang vereinbaren. "Derzeit laufen ernsthafte Verhandlungen zwischen dem Büro der Hochkommissarin (für Menschenrechte) und den chinesischen Behörden", sagte UN-Generalsekretär António Guterres. Er hoffe auf eine baldige Einigung, die es der UN-Menschenrechtskommissarin Michelle Bachelet erlaube, China ohne Einschränkungen zu besuchen.

BEZIEHUNGEN CHINA - WESTEN

Die Spannungen zwischen China und dem Westen im Streit um die Unterdrückung der Uiguren nehmen zu: Nach Sanktionen gegen mehrere europäische Politiker und Organisationen verhängte Peking auch gegen Vertreter der USA und Kanada Strafmaßnahmen, wie das chinesische Außenministerium mitteilte. China reagierte damit auf Sanktionen des Westens.

Im Streit um Menschenrechtsverletzungen gegen die Uiguren haben die USA die chinesische "Boykottkampagne" gegen westliche Unternehmen verurteilt. "Wir unterstützen Unternehmen, die dafür sorgen, dass die von uns konsumierten Produkte nicht durch Zwangsarbeit hergestellt wurden", sagte Außenamtssprecherin Jalina Porter. Nach der Verhängung von EU-Sanktionen hatte China eine Negativ- und Boykottkampagne gegen westliche Unternehmen gestartet.

BEZIEHUNGEN CHINA - IRAN

China und der Iran wollen künftig enger zusammenarbeiten. Der iranische Außenminister Mohammad Dschawad Sarif und sein chinesischer Kollege Wang Yi unterzeichneten ein auf 25 Jahre angelegtes Abkommen über die "politische, strategische und wirtschaftliche" Kooperation beider Länder, wie ein Korrespondent der Nachrichtenagentur AFP berichtete. Das Abkommen markiert ein deutliches Zusammenrücken der beiden wichtigen US-Rivalen.

GEWINNENTWICKLUNG CHINA

Die Gewinne der wichtigsten Industrieunternehmen Chinas sind in den ersten zwei Monaten des Jahres 2021 um 179 Prozent zum Vorjahreszeitraum gestiegen. Im Januar und Februar des vergangenen Jahres litt das Reich der Mitte unter den Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie mit den Lockdowns und Werksschließungen. Wie das Nationale Statistikbüro mitteilte, haben die Firmen in diesem Jahr davon profitiert, dass Peking die Arbeiter ermutigte, während der diesjährigen Mondneujahrsferien an ihrem Arbeitsplatz zu bleiben. So hätten die Fabriken ihre Produktion im Jahr 2021 schneller wieder aufnehmen können.

MENSCHENRECHTE MYANMAR

US-Präsident Joe Biden und der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell haben das brutale Vorgehen der Sicherheitskräfte gegen Demonstranten in Myanmar scharf verurteilt. "Es ist schrecklich", sagte Biden. "Es ist absolut skandalös und nach den mir vorliegenden Informationen sind sehr viele Menschen vollkommen unnötig getötet worden." Borrell verurteilte die "blinde Gewalt" in Myanmar. Die Eskalation der Gewalt sei "inakzeptabel". Am Samstag waren in Myanmar nach UN-Angaben mindestens 107 Menschen - darunter sieben Kinder - von Sicherheitskräften erschossen worden.

KLIMAPOLITIK SAUDI-ARABIEN

Saudi-Arabien, einer der größten Ölförderer der Welt, hat einen Klimaschutzplan für die kommenden Jahre vorgestellt. Die sogenannte grüne saudische Initiative sehe unter anderem vor, dass sein Land bis 2030 die Hälfte seines Energiebedarfs aus erneuerbaren Quellen decke, teilte Kronprinz Mohammed bin Salman. Außerdem will Saudi-Arabien demnach im Laufe der kommenden zehn Jahre zehn Milliarden Bäume auf seinem Territorium pflanzen.

AMAZON DEUTSCHLAND

Mitten im Ostergeschäft hat die Gewerkschaft Verdi die Beschäftigten in sechs Amazon-Verteilzentren zu einem viertägigen Streik aufgerufen. Die Arbeit solle mit Beginn der Nachtschicht von Sonntag auf Montag niedergelegt werden, teilte Verdi. Ziel sei, die Anerkennung der Flächentarifverträge des Einzel- und Versandhandels sowie den Abschluss eines Tarifvertrags für gute und gesunde Arbeit durchzusetzen.

NEWS CORP

Der Medienkonzern will offenbar die Sparte Books & Media des Bildungsverlages Houghton Mifflin Harcourt (HMH) kaufen. Nach Aussage von Personen, die mit der Angelegenheit vertraut sind, steht eine Einigung kurz bevor und könnte bereits am Montag bekanntgegeben werden.

TESLA

Die Leiterin der Abteilung Energie, Verkehr, Umwelt am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW), Claudia Kemfert, hält mögliche Probleme bei der Wasserversorgung für die geplante Tesla-Fabrik in Brandenburg für lösbar.

