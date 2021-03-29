The following instruments on XETRA do have their last trading day on 29.03.2021
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 29.03.2021
ISIN Name
US31620MAR79 FIDELITY NA.INF. 15/25
US31620MAM82 FIDELITY NA.INF. 14/24
US31620MAK27 FIDELITY NA.INF. 13/23
US35177PAW77 ORANGE 11/21
US31620MAT36 FIDELITY NA.INF. 16/26
DE000A169K35 7X7 SACHWERTE ANL.16/21
CH0126453718 HSBC BANK 11/21 MTN
CH0126455226 KOMMUNALBK A/S 11-21 MTN
XS1799640666 LKQ EU.HLDGS 18/26REGS
US911312BP01 UTD PARCEL SERV. 2021
XS1196713298 SSE 15/UND.FLR
US911312BH84 UTD PARCEL SERV. 2021 FLR
US260543BA01 DOW CHEM. 2021
US94974BEV80 WELLS FARGO 11/21 MTN
DE000A2E4Z04 PCC SE ITV.17/21
DE000DG4T5M4 DZ BANK IS.A588
DE000DK0PQ01 DEKA USD FESTZINS 18/21
DE000BRL8255 NORDLB IS. 11/21
US12592BAF13 CNH INDUST.CAP. 16/21
XS1050840724 LEEDS BUILDING 14/21 MTN
DE000LFA1677 LFA F.B.BAYERN IS.R1167
XS1047674947 BRAZIL 14/21
XS1385173734 JYSKE REALK. 16/21 GCB
FR0013184702 EUTELSAT S.A. 16/21
US959802AU35 WESTERN UNION 17/22
DE000DDA0X13 DZ BANK IS.A1308
DE000NLB03R1 NORDLB FESTZINS.ANL 18/21
XS1227057814 PERMANENT TSB 15/UND. FLR
PTBSSBOE0012 BRISA-CON.ROD. 14/21 MTN
USU0740LAP05 BERKSH.HATH. 20/51 REGS
USU0740LAN56 BERKSH.HATH. 20/31 REGS
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 29.03.2021
ISIN Name
US31620MAR79 FIDELITY NA.INF. 15/25
US31620MAM82 FIDELITY NA.INF. 14/24
US31620MAK27 FIDELITY NA.INF. 13/23
US35177PAW77 ORANGE 11/21
US31620MAT36 FIDELITY NA.INF. 16/26
DE000A169K35 7X7 SACHWERTE ANL.16/21
CH0126453718 HSBC BANK 11/21 MTN
CH0126455226 KOMMUNALBK A/S 11-21 MTN
XS1799640666 LKQ EU.HLDGS 18/26REGS
US911312BP01 UTD PARCEL SERV. 2021
XS1196713298 SSE 15/UND.FLR
US911312BH84 UTD PARCEL SERV. 2021 FLR
US260543BA01 DOW CHEM. 2021
US94974BEV80 WELLS FARGO 11/21 MTN
DE000A2E4Z04 PCC SE ITV.17/21
DE000DG4T5M4 DZ BANK IS.A588
DE000DK0PQ01 DEKA USD FESTZINS 18/21
DE000BRL8255 NORDLB IS. 11/21
US12592BAF13 CNH INDUST.CAP. 16/21
XS1050840724 LEEDS BUILDING 14/21 MTN
DE000LFA1677 LFA F.B.BAYERN IS.R1167
XS1047674947 BRAZIL 14/21
XS1385173734 JYSKE REALK. 16/21 GCB
FR0013184702 EUTELSAT S.A. 16/21
US959802AU35 WESTERN UNION 17/22
DE000DDA0X13 DZ BANK IS.A1308
DE000NLB03R1 NORDLB FESTZINS.ANL 18/21
XS1227057814 PERMANENT TSB 15/UND. FLR
PTBSSBOE0012 BRISA-CON.ROD. 14/21 MTN
USU0740LAP05 BERKSH.HATH. 20/51 REGS
USU0740LAN56 BERKSH.HATH. 20/31 REGS
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