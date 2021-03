Der Deutsche Aktienindex scheint seine jüngste Korrektur schon wieder hinter sich zu lassen, und sendet damit positive Signale. Doch gewisse Grenzen dürfte der Markt dennoch erst mit Zeitverzögerung überschreiten. Von Andreas Büchler. Der DAX könnte mit Rekordpreisen in die neue Handelswoche starten, zumindest der länger in den Abend hinein gehandelte Future machte es am vergangenen Freitag schon ...

