Guten Tag, liebe Leserinnen und Leser, in den vergangenen Jahren war die Aktie des US-Elektro-Autobauers Tesla der Überflieger an der Börse. Obwohl das 2003 gegründete Unternehmen bis einschließlich 2019 praktisch nur Verluste schrieb, haben sich die Notierungen von Tesla seit dem Börsengang Ende Juni 2010 um rund das 170-Fache nach oben geschraubt. Eine Performance, die in...

Den vollständigen Artikel lesen ...