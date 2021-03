Frankfurt/Main - Die Börse in Frankfurt hat zum Handelsstart am Montag zunächst leichte Kursgewinne verzeichnet. Gegen 09:30 Uhr wurde der DAX mit rund 14.780 Punkten berechnet.



Das ist ein Plus von 0,2 Prozent im Vergleich zum Handelsschluss am Freitag. An der Spitze der Kursliste stehen die Wertpapiere von Adidas, BMW und Eon. Die Aktien der Deutschen Bank, der Deutschen Wohnen und von Volkswagen bilden gegenwärtig die Schlusslichter der Liste. Der Ölpreis sank am Montagmorgen deutlich: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 9 Uhr deutscher Zeit 63,69 US-Dollar und damit 88 Cent oder 1,36 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.



Als Grund nennen Marktbeobachter unter anderem die Freilegung des Containerschiffs "Ever Given" im Suezkanal. Aufgrund der Blockade des Kanals war es zuletzt zu massiven Staus auf der wichtigen Handelsroute gekommen.

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de