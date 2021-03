DJ Allianz prüft Gegenangebot für Hartford Financial - Agentur

FRANKFURT (Dow Jones)--Das 23 Milliarden US-Dollar schwere Übernahmeangebot des US-Versicherungskonzerns Chubb für den Konkurrenten Hartford Financial Services ruft einem Agenturbericht zufolge die Allianz auf den Plan. Die Allianz SE prüfe die Möglichkeit eines Gegenangebots, berichtet Bloomberg unter Berufung auf mit den Vorgängen vertraute Personen.

Die Allianz sehe Hartford als eines der letzten verbliebenen Übernahmeziele dieser Größe im Bereich der US-Sachversicherung, scheue aber wegen mangelnder Synergien einen Bieterwettstreit mit Chubb, so Bloomberg. Europas größter Versicherer führe mit potenziellen Beratern Gespräche über seine Möglichkeiten.

Die Überlegungen seien in einem frühen Stadium. Es sei wahrscheinlich, dass die Allianz sich dagegen entscheidet, einen solchen Deal zu verfolgen, so die Agentur. Von transformatorischen Übernahmen hat die Allianz in der Vergangenheit Abstand genommen.

Eine Sprecherin der Allianz lehnte gegenüber Dow Jones Newswires eine Stellungnahme ab.

Hartford hat das Angebot von Chubb vergangene Woche zurückgewiesen. Das Board sei nach Rücksprache mit seinen externen Beratern zu dem Schluss gekommen, dass eine Aufnahme von Gesprächen über eine mögliche Transaktion nicht im besten Interesse des Unternehmens und der Aktionäre wäre, hatte das Unternehmen mitgeteilt.

