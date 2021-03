Das Währungspaar EUR/USD ist in der Vorwoche unter den wichtigen 200er-EMA gefallen und hat damit langfristige Schwäche signalisiert. Aktuell bewegt sich EUR/USD aber seitwärts und könnte vor einem Pullback an den 200er-EMA stehen. Eine Erholung sollte im Bereich des 200er-EMA auslaufen. Es würde sich hier dann eine neue Short-Position anbieten, die am Widerstand bei 1,88 Dollar abgesichert werden könnte. Das Kursziel ...

Den vollständigen Artikel lesen ...