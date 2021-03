Die va-Q-tec AG (ISIN: DE0006636681) , Pionier hocheffizienter Produkte und Lösungen im Bereich der thermischen Isolation und temperaturgeführten Lieferketten (TempChain-Logistik), liefert heute den Geschäftsbericht über ein sehr erfolgreiches Geschäftsjahr 2020, in dem der langfristige Wachstumskurs unverändert fortgesetzt wurde. Und nutzt nochmals die Gelegenheit seinen überaus optimistischen Ausblick auf 2021 zu betonen: "Für das Geschäftsjahr 2021 geht va-Q-tec in Abhängigkeit davon, wann und in welchem Umfang Produktionsniveaus für CoVid-19-Impfstoffe hochgefahren werden und wie eine flächendeckende ...

