Basel (ots) - In den letzten Jahren hat sich Medgate von einer reinen Schweizer Firma zu einem internationalen Unternehmen mit weltweiten Niederlassungen entwickelt. Bislang hat Dr. med. Andy Fischer als Mitgründer und Managing Partner von Medgate sowohl das Schweizer als auch das internationale Geschäft geleitet. Nun übergibt er die Leitung von Medgate Schweiz per 1. August an Daniel Junker. Mit Daniel Junker übernimmt eine im Gesundheitswesen erfahrene Führungspersönlichkeit die Geschicke von Medgate in der Schweiz.Daniel Junker verfügt über 18 Jahre Erfahrung in der Unternehmensführung und -entwicklung im Gesundheitswesen. Als Chief Operation Officer der Pallas-Kliniken AG sowie als Geschäftsleiter der Meconex AG und der santémed Gesundheitszentren hat er massgeblich zum Erfolg einiger relevanter Player im Gesundheitswesen beigetragen. Nebst seiner Tätigkeit bei den verschiedenen Leistungserbringern, kann er dank seinem früheren Engagement bei der Swica auch auf Erfahrung auf Versicherer-Seite zurückgreifen. Der Verwaltungsrat der Medgate AG freut sich sehr, Daniel Junker für das Amt des CEO gewonnen zu haben und ihm die Leitung von Medgate in der Schweiz zu übertragen.Weiteres internationales WachstumDr. med. Andy Fischer, der das Schweizer Geschäft von Medgate seit der Gründung im Jahr 1999 geleitet hat, wird sich ab dem 1. August als Group CEO auf die Leitung der internationalen Medgate Gruppe konzentrieren. Nebst der Schweiz verfügt Medgate über Niederlassungen in Deutschland, den Philippinen, den Vereinigten Arabischen Emiraten und Indien. Medgate strebt ein kontinuierliches Wachstum im europäischen und asiatischen Markt an und verfolgt das Ziel, ein weltweit führender Digital Health Anbieter zu sein, indem sie allen Personen einen einfachen und schnellen Zugang zu einer kosteneffizienten und erstklassigen medizinischen Betreuung bietet.Durch seine Rolle als CEO der Medgate Gruppe wird Andy Fischer auch in engem Austausch mit dem neuen CEO des Schweizer Geschäfts sein. Ausserdem bleibt er weiterhin Mitglied des Verwaltungsrats der Medgate Schweiz.Über MedgateBei Medgate denken wir Medizin neu, um unseren Patientinnen und Patienten überall einen einfachen Zugang zu bezahlbarer und erstklassiger medizinischer Behandlung zu ermöglichen. Dank innovativen Digital Health Lösungen bringt Medgate den Arzt dahin, wo ihre Patientinnen und Patienten ihn brauchen. Dabei stehen das Wohl des Patienten und der Nutzen der Gesellschaft im Zentrum. Medgate wurde 1999 gegründet und beschäftigt heute in der Schweiz über 300 Mitarbeitende, davon 110 Ärztinnen und Ärzte, sowie weltweit über 500 Mitarbeitende. Seit dem Jahr 2000 betreibt Medgate das grösste ärztliche telemedizinische Zentrum Europas und verfügt dadurch über eine ausserordentliche Erfahrung und grosses Wissen in der Telemedizin. Für Konsultationen vor Ort stehen den Patienten die Medgate Mini Clinics sowie die Ärzte und Kliniken des Medgate Partner Network zur Verfügung.Pressekontakt:Cédric Berset, Director Marketing, Communications & SalesMedgate, Postfach, 4020 BaselMobile +41 79 455 20 41, media@medgate.chwww.medgate.chOriginal-Content von: Medgate AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100001063/100867872