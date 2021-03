Krypto-Hype NFT: Was steckt hinter der digitalen Kunst?

Bereits im letzten Krypto Update hatten wir das Thema NFT, also Non-fungible Token, kurz aufgegriffen. Seither scheint der Trend ungebrochen, das Thema ist in aller Munde - ohne, dass immer ganz klar zu sein scheint, was sich dahinter überhaupt verbirgt und ob es die Kunstwelt tatsächlich auf den Kopf stellt.

Daher schnappen wir uns mal Christian W. Röhl, der sich sowohl mit Geldanlage als auch mit Kunst bestens auskennt und dem Hype auf den Grund geht!

Den vollständigen Artikel lesen ...