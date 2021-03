Mit 5G sind große Erwartungen verbunden: Privatleute sollen ihre Smartphones und Tablets unterwegs besser nutzen können und die Industrie soll wettbewerbsfähig bleiben. Telefónica war beim 5G-Ausbau ein Spätstarter, kommt nun aber voran. Beim Ausbau seines Mobilfunknetzes in dem neuen Funkstandard 5G macht Telefónica Deutschland Fortschritte. Es seien inzwischen 1.000 Antennen in mehr als 30 deutschen Städten aktiviert, teilte das Unternehmen mit seiner Marke O2 am Montag in München mit. Jeder Standort hat üblicherweise drei Antennen. In den kommenden Monaten will die Firma das Ausbautempo deutlich anziehen. "Wir wollen bis ...

Den vollständigen Artikel lesen ...