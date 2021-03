Am Montagvormittag kostet die Gemeinschaftswährung 1,1785 US-Dollar und nur wenig mehr als am Morgen. In der vergangenen Woche war der Euro mit 1,1761 Dollar auf den tiefsten Stand seit Anfang November gefallen.Zum Schweizer Franken notiert der Euro mit 1,1048 zum Wochenauftakt derweil etwas tiefer gegenüber dem Ende ...

