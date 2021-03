Das Open Interest an den Gold Futures-Märkten schrumpfte am Freitag zum dritten Mal in Folge, dieses Mal um rund 5,9K Kontrakte, wie den Daten der CME Group zu entnehmen ist. In der gleichen Linie baute das Volumen die schwankende Aktivität aus und fiel um mehr als 28K Kontrakte. Goldpreis Widerstand bei 1.760 $/oz Der Goldpreis baute seine Konsolidierung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...