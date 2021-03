Der Goldpreis baute seine schwankende Kursentwicklung aus und er blieb in einer breiteren Range gefangen. Wie Haresh Menghani von FXStreet bemerkt, bleiben die XAU/USD Bären im Vorteil. Wichtige Zitate "Am Montag stehen keine größeren marktbewegenden Wirtschaftsdaten zur Veröffentlichung an. Dies könnte Händler davon abhalten, aggressive Wetten vor ...

Den vollständigen Artikel lesen ...