Der Ölpreis wird heute niedriger gehandelt, da sich die globalen Handelsunterbrechungen möglicherweise abschwächen. Die Ever Given, ein riesiges Containerschiff, das im Suezkanal feststeckte, wurde wieder flott gemacht und es werden heute Anstrengungen unternommen, die Wasserstraße zu räumen. Der Vorsteven des Schiffes steckt immer noch fest, aber Schlepper versuchen, das Schiff an das Ufer des Kanals zu bringen, damit andere Schiffe ungehindert passieren können. Es warten etwa 450 Schiffe auf die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...