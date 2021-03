Im neuen Kapitel 02 habe ich meine volkswirtschaftlichen Kenntnisse dazu missbraucht, das gegenwärtige Impfchaos, Verbotschaos, Maskenchaos, etc. zu erklären. In den vergangenen Monaten habe ich mich mit Kritik an der Regierung zurückgehalten. Wenn mir aber regelmäßig der Kragen platzt, muss das irgendwann mal raus. Nachfolgend lesen Sie einen kurzen Überblick und die Details finden Sie im komplett frei zugänglichen Kapitel 02 siehe Link unten. Der Heibel-Ticker ist ein Börsenbrief und ich versuche, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...