WIESBADEN (Dow Jones)--Die Preise für Wohnimmobilien in Deutschland ziehen trotz der Corona-Krise weiter an. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, lagen die Preise im vierten Quartal 2020 um 8,1 Prozent über dem Vorjahresquartal. Im Vergleich zum dritten Quartal 2020 stiegen die Preise für Wohnungen und Häuser demnach um 2,6 Prozent. Der Trend setze sich "trotz der andauernden Corona-Pandemie" fort, erklärten die Statistiker.

Ein- und Zweifamilienhäuser verteuerten sich im vierten Quartal besonders deutlich gegenüber dem Vorjahresquartal. So stiegen die Häuserpreise sowohl in den sieben größten Metropolen (Berlin, Hamburg, München, Köln, Frankfurt, Stuttgart und Düsseldorf) als auch in den ländlichen Kreisen jeweils um rund 10 Prozent und mehr.

Auch Eigentumswohnungen verteuerten sich in der Stadt und auf dem Land weiter, wenn auch etwas weniger deutlich als Häuser. Die stärkste Preissteigerung für Eigentumswohnungen wurde in dichter besiedelten ländlichen Kreisen beobachtet (8,9 Prozent), den geringsten Anstieg verzeichneten städtische Kreise (5,7 Prozent).

March 29, 2021 04:47 ET (08:47 GMT)

