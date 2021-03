Hamburg (ots) - Das Start-up Unternehmen Legal Fox UG befindet sich mit seiner einzigartigen Verkehrsrechtsschutz-Lösung unter der Markenbezeichnung "§ Bußgeldschutz" auf Erfolgskurs. Im Dezember 2020 konnte die Legal Fox UG die First-Class Autovermietung GmbH als nächsten größeren Kooperationspartner gewinnen.Nun gehört auch die First-Class Autovermietung mit Stationen in Hamburg und Berlin-Charlottenburg zu den Geschäftspartnern des aufstrebenden Jungunternehmens. Damit hat die Legal Fox UG bei der First-Class Autovermietung GmbH das exklusive Vorrecht, Kundinnen und Kunden, denen Verkehrsdelikte wie Ampelvergehen oder Geschwindigkeitsüberschreitungen vorgeworfen werden, rechtlich zu schützen.Mit der First-Class Autovermietung GmbH konnte die Legal Fox UG einen weiteren wichtigen Player im Autovermietungs-Segment hinzugewinnen, dessen Fahrzeugflotte mit über 500 Fahrzeugen und ca. 20.000 Vermietungen jährlich eine große Auswahl an Mietfahrzeugen bietet.Die First-Class Autovermietung ist u. a. der Vertragspartner für zwei der größten deutschen Oberklasse- und Luxusautomobil-Hersteller. Sie ist für beide Unternehmen in Norddeutschland für alle direkten Anmietungen über die zugehörigen Autohäuser und für die Bereitstellung von Unfallersatzfahrzeugen der Kunden dieser Autohäuser zuständig.Ein weiteres Plus ist die Zugehörigkeit der First-Class Autovermietung zum Partnernetzwerk der EUROPA Service-Gruppe.Die Kunden der First-Class Autovermietung GmbH können sich beruhigt zurücklehnen. Sollte ihnen ein Verkehrsdelikt zur Last gelegt werden, steht ihnen die Legal Fox UG als Rechtsbeistand zur Seite." Bußgeldbescheide sind häufig fehlerhaft "Mit ihren innovativen Konzepten Bussgeld-Kontrolle.de (https://bussgeld-kontrolle.de/) und "§ Bußgeldschutz" steht die Legal Fox UG Betroffenen zur Seite. Schon im Vorfeld besteht die Möglichkeit, über das Online-Portal den Bußgeldbescheid kostenlos prüfen zu lassen.Pressekontakt:Legal Fox UGBeim Strohhause 2720097 HamburgKontakt:presse@legal-fox.com+49 40 - 228 525 530Original-Content von: Legal Fox UG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/148547/4876099