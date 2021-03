Onlinehändler Amazon will in Deutschland 5.000 weitere Stellen schaffen. Das hat das Unternehmen jetzt angekündigt. Doch angesichts der Kritik an den Arbeitsbedingungen dürfte das schwierig werden. Insgesamt will das Unternehmen damit in Deutschland aus den bestehenden 23.000 Stellen 28.000 machen. Wie genau sich das Verhältnis zwischen einfacheren Jobs in den Logistikzentren und besser dotierten Fach- und Führungsaufgaben in der Verwaltung des Online-Riesen aufteilt, lässt die Mitteilung offen. Zudem ist nicht bekannt, wie viele Stellenbesetzungen unterm Strich erfolgen. Denn insbesondere...

