In der Vorosterwoche stehen die Zeichen weiter auf Grün. Das Rekordhoch bleibt in Sicht. Negative Nachrichten und die Entwicklung an Chinas Börsen werden ausgeblendet. 29. März 2021. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Die sich verschärfende Corona-Krise in Deutschland, der Renditeanstieg an den Anleihemärkten, Rücksetzern anderenorts - alles kein Thema. Anleger bleiben vielmehr in Kauflaune. Rückenwind kommt vor allem aus den USA: Das billionenschwere Konjunkturpaket von Präsident Joe Biden lässt auf ...

