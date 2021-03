AT&S: Geheimer Profiteur des Chip-Booms

Die Aktie von AT&S (WKN: 922230 / ISIN: AT0000969985) verzeichnete in den vergangenen Monaten einen beeindruckenden Höhenflug. Seit dem Corona-März-2020-Tief bei neun Euro haben sich die Notierungen inzwischen mehr als verdreifacht, wobei Ende März ein neues Kaufsignal generiert wurde.

Auch mit Blick auf die Geschäftsentwicklung des in Leoben (Steiermark, Österreich) ansässigen Leiterplatten-Herstellers dürfte sich die Kletterpartie weiter fortsetzen, denn die AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft setzt den bisherigen Wachstumskurs weiter fort. Wie das im österreichischen Aktienleitindex ATX notierte Unternehmen Ende März bekanntgab, dürfte das mittelfristige Umsatzziel von zwei Mrd. Euro deutlich früher erreicht werden als ursprünglich erwartet.

Wichtiger Meilenstein

Statt wie bisher avisiert 2024/2025 dürfte dieser Meilenstein schon 2023/2024 gelegt werden. Laut AT&S soll sich die Gewinnmarge vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA-Marge) außerdem bis dahin auf 25 bis 30 Prozent verbessern.

Dass der Optimismus bei AT&S zuletzt immer weiter zugenommen hat, liegt auch am steigenden Marktbedarf nach ABF-Substraten (ABF = Ajinomoto Build-up Film). Dabei handelt es sich um einen speziellen, isolierenden Film, der für das Ätzen von Computer-Chips in sieben und fünf nm (Newtonmeter) unerlässlich ist.

Kapazitäten sollen ausgebaut werden

Um auf die steigende Nachfrage nach ABF-Substraten zu reagieren, die auch für den derzeitigen globalen Chip-Mangel mitverantwortlich ist, will AT&S die Kapazitäten am chinesischen Standort Chongquing ausweiten. Dafür sind in den nächsten vier Jahren zusätzlich rund 200 Mio. Euro vorgesehen.

