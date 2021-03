Die Back-to-school-Aktion 2020 von Staedtler widmete sich der Themenwelt "ferne Galaxien und Planeten", am PoS ausdrucksstark visualisiert durch die gemeinsam mit Panther Display entwickelte Zweitplatzierung in Form einer senkrecht startenden Rakete auf dem Weg in's All. Das erfolgreiche Verkaufsförderungselement hat nun eine nationale Auszeichnung erhalten. Der im zweijährigen Rhythmus vom Verband ...

Den vollständigen Artikel lesen ...