Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Senior Financials zeigten sich zum Wochenschluss robust, so die Analysten der Helaba.Der entsprechende ITRAXX Index sei leicht gesunken und liege aktuell um 61 Punkte. Bisher sei die Insolvenzrate trotz geringerer Wirtschaftsaktivität und höherer Arbeitslosigkeit während der Pandemie relativ niedrig geblieben. Die Banken würden sich tendenziell dennoch auf Schlimmeres vorbereiten und die Risikovorsorge erhöhen, denn mit einer Erholung der Wirtschaft würden auch die Unterstützungen durch die Regierungen abgebaut. In diesem Zusammenhang sei auf die Nord LB verwiesen. So sei das Risikovorsoge-Ergebnis 2020 von 29 Mio. auf 426 Mio. EUR gestiegen. Am Primärmarkt sei es am Freitag ruhig geblieben. Dies sei nichts Ungewöhnliches, zumal sich die Emittenten vor den Osterfeiertagen tendenziell mit Transaktionen zurückhalten würden. ...

