Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - SmallRig Zubehörsatz für BMPCC 6K ProSmallRig hat eine neue Serie von Multiszenen-Montagesätzen für BMPCC-Produkte entwickelt, die von vielen Anwendern auf der ganzen Welt positiv aufgenommen wurde. Bei der Entwicklung des 6K Pro-Kits haben die Ingenieure bisherige Designmuster durchbrochen. Hilfsmittel für Hand-, Schulter- und Stativ-Aufnahmeszenarien von Einzelaufnahmen bis hin zu professionellen Aufnahmen sind erhältlich. Der komplette Zubehörsatz für BMPCC 6K Pro wurde entwickelt, um die leistungsstarken Funktionen der Kamera vollständig auszuschöpfen und mehr kreative Möglichkeiten zu bieten.Der komplette Zubehörsatz für BMPCC 6K Pro umfasst den Vollcage sowie T5 SSD Halterung, Sonnenblende, HDMI & USB-C Kabelklemme, 15mm Einzelstangenklemme und Displayschutzfolie.- Vollcage: Der Cage bietet mehrere Montagepunkte bei kompaktem Design und verfügt über einen eingebauten Festplattenkartensteckplatz an der Unterseite, was ihn tragbarer und flexibler macht.- T5 SSD-Halterung: Passt die Einschubs-Cold Shoe-Halterung für schnelle Montage und Demontage an.- Sonnenblende: Verfügt über ein vierseitiges Haubendesign und wird bei starkem Licht direkt auf der Kamera montiert.- Kabelklemme: Schützt das Kabel und sorgt für eine stabile Datenübertragung.- Gehärteter Displayschutz auf Nano-Niveau: Hat den Anti-Shock-Test nach IK03-Standard bestanden, schützt den Bildschirm vor Kratzern.SmallRig BMPCC 6K Pro Montagesätze sind kompatibel mit anderem SmallRig-Zubehör. Sie versetzen Filmemacher in die Lage, ihre Lösungen individuell auf ihre Bedürfnisse anzupassen. SmallRig hat es sich zur Aufgabe gemacht, Content Creators mit Handheld-, Stativ-, Schulter- und Kardan-Montagesätzen und Multiszenen-Lösungen zu unterstützen, um eine effizientere Kameraführung zu ermöglichen.Informationen zur BMPCC 6K ProAm 18. Februar 2021 brachte BlackMagic Design die Pocket Cinema Camera 6K Pro auf den Markt, die auf Basis der BMPCC 6K eine verbesserte Aufnahmeleistung bietet und die neueste Farbtechnologie der fünften Generation einsetzt. Der Bildsensor der BMPCC 6K Pro erreicht die Größe von Super 35. Canons EF-Anschluss kommt zum Einsatz und ein ND-Filter ist eingebaut. Videoaufnahmen in 6K-Auflösung, die für die digitale High-End-Filmproduktion erforderlich sind werden unterstützt. Darüber hinaus erlaubt der LCD-Bildschirm Flip- und Touchscreen-Bedienung.Informationen zu SmallRigSmallRig wurde 2009 gegründet und ist ein innovationsorientierter Hersteller, der hochwertige Ausrüstungen und Zubehör für alle Arten von Kameras entwirft und baut. Unser Vertriebsnetz erstreckt sich auf über 200 Länder und Regionen, während unsere Produkte von über 500.000 Filmemachern und Fotografen weltweit gut unterstützt werden.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1474026/SmallRig_Accessory_Ecosystem_BMPCC_6K_Pro.jpgPressekontakt:Joy Liuliujingyi@smallrig.com+86 -15502187487Original-Content von: SmallRig, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/145936/4876289