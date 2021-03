Tabula, der britische Spezialist für Renten-ETFs, überrascht immer wieder mit innovativen Anlagestrategien im Zinsbereich. Das ETF Magazin erläutert, welche. 29. März 2021. MÜNCHEN (ETF Magazin). Bei ETFs stellen Fonds für Anleihen und andere Zinspapiere noch immer eine Minderheit. An der Deutschen Börse notieren mehr als dreimal so viele Aktien- wie Renten-ETFs. Auch bei den ETF-Anbietern rangieren Renten-ETFs häufig unter ferner. Nur wenige der 28 ETF-Emittenten an Xetra haben überhaupt Renten-ETFs ...

