Märkte am Montag: Neues Rekordhoch beim DAX - Deutsche-Bank-Aktie unter Druck

Der DAX kletterte am Montagvormittag zeitweise auf 14.834 Punkte und damit auf ein neues Allzeithoch. Am Montagmittag gab der Index dann einen Teil seiner anfänglichen Gewinne wieder ab.

Für Kauflaune an der Börse sorgen unter anderem die am Freitag bekanntgegebenen Konjunkturdaten vom Ifo-Institut. Der Ifo-Geschäftsklimaindex kletterte von 92,7 Punkten im Februar auf aktuell 96,6 Zähler. Das ist der höchste Wert seit Juni 2019 und deutlich mehr, als Fachleute erwartet hatten. Die deutschen Unternehmen werden also trotz der schlechten Nachrichten von der Corona-Front zuversichtlicher.

DAX +0,3% 14.793 MDAX +0,0% 31.587 TecDAX +0,0% 3.381 SDAX +0,0% 15.345 Euro Stoxx 50 +0,4% 3.880

Deutsche Bank: Anleger besorgt

Am Montagmittag gibt es im DAX 17 Gewinner und 13 Verlierer. Zu den stärksten Verlierern gehörte zeitweise die Deutsche-Bank-Aktie (WKN: 514000 / ISIN: DE0005140008). Für die Papiere geht es zwischenzeitlich um über vier Prozent nach unten.

Sorgen bereitet im Finanzsektor die Meldung, dass ein Zahlungsausfall beim US-Hedgefonds Archegos Capital mehreren Großbanken laut Insidern teuer zu stehen kommen könnte. Zu den betroffenen Banken gehören laut den Medienberichten auch Goldman Sachs, Morgan Stanley, Deutsche Bank und UBS, die alle als sogenannte Prime Broker für Archegos tätig waren.

