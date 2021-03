GBPUSD erholte sich am Montag nicht nur von dem Dip, der während der asiatischen Sitzung zu beobachten war, sondern könnte auch die Gewinnserie für einen dritten Handelstag fortsetzen. Durch die Umkehr notiert das Paar wieder in der Range zwischen 1,38 und 1,40, die seit über einem Monat das Kursgeschehen bestimmt. EURUSD (in blau) underperformt seit vergangenem Donnerstag und testete heute Vormittag das Jahrestief bei 1,1760. Kann sich das britische Pfund der breiten Dollar-Stärke widersetzen und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...