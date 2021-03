Köln (ots) -- Hape Kerkeling wird Hauptdarsteller in RTL-Serie- Weitere Projekte für TVNOW, RTL und VOX geplantKöln (ots) - Hape Kerkeling kommt zurück ins deutsche Fernsehen! Seit über 30 Jahren zählt er zu den beständigsten und erfolgreichsten TV-Stars in Deutschland. Der beliebte Comedian, Moderator, Entertainer, Schauspieler, Sänger, Autor, Parodist und Kabarettist wird ab Herbst nicht nur als Schauspieler vor der Kamera stehen, sondern auch für weitere Unterhaltungsformate mit RTL und TVNOW zusammenarbeiten und nach achtjähriger Abstinenz auf die Bildschirme zurückkehren.Hape Kerkeling: "Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit RTL, TVNOW und VOX. Wir haben da ein paar richtig schöne Ideen auf der Pfanne!"Henning Tewes, Geschäftsführer RTL Television und Co-Geschäftsleiter TVNOW: "Wir erneuern RTL und entwickeln uns als Programm und Marke immer weiter: Umso mehr freue ich mich, dass wir mit Hape Kerkeling einen TV-Star und Entertainer zurückholen, den viele Millionen Fans schon seit Jahren vermisst haben. Wir sind stolz, mit Hape Kerkeling Projekte in verschiedenen Genres für unseren Streamingservice TVNOW und unsere Sender RTL und VOX realisieren zu können."Bislang sind eine Serie mit Hape Kerkeling in der Hauptrolle sowie zwei weitere Unterhaltungsformate für TVNOW und die Sender RTL sowie VOX geplant. Die Produktion des fiktionalen Projekts startet noch in diesem Jahr, die Ausstrahlungen sind für 2022 geplant.Pressekontakt:Claus RichterUnternehmenskommunikation Mediengruppe RTL DeutschlandTelefon: 0221 / 456 - 74247claus.richter@mediengruppe-rtl.deOriginal-Content von: Mediengruppe RTL Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/72183/4876461