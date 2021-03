DJ J&J liefert bis zu 400 Millionen Covid-19-Impfstoffdosen nach Afrika

Von Colin Kellaher

NEW YORK (Dow Jones)--Eine Tochter der US-Pharmakonzerns Johnson & Johnson liefert bis zu 400 Millionen Dosen ihres Impfstoffkandidaten Covid-19 an die 55 Mitgliedstaaten der Afrikanischen Union. Die Tochter Janssen Pharmaceutica NV teilte mit, sie habe eine Vereinbarung mit dem African Vaccine Akquisition Trust über die Lieferung von bis zu 220 Millionen Dosen ab dem dritten Quartal unterzeichnet. Darüber hinaus habe der Trust die Möglichkeit bis zum nächsten Jahr weiter 180 Millionen Dosen zu bestellen, insgesamt also bis zu 400 Millionen.

Die Verfügbarkeit des Impfstoffs hänge von der Genehmigung oder Zulassung durch die Aufsichtsbehörden der jeweiligen Mitgliedsstaaten der Afrikanischen Union ab. Der Impfstoff von Johnson & Johnson gegen Covid-19 hat gegenüber anderen den Vorteil, dass er nur einmal statt zweimal gegeben werden muss, und ist bereits für die Verwendung in den USA und der Europäischen Union zugelassen.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/sha/jhe

(END) Dow Jones Newswires

March 29, 2021 07:16 ET (11:16 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.