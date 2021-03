Die Commerzbank ist bei der Suche nach einem Nachfolger für den krankheitsbedingt zurückgetretenen Aufsichtsratschef Hans-Jörg Vetter fündig geworden.Die Commerzbank hat eine große Personalsorge weniger: Das Institut will die Spitze des Aufsichtsrates mit dem langjährigen Genossenschaftsbanker Helmut Gottschalk neu besetzen, wie der Frankfurter MDAX-Konzern am späten Sonntagabend mitteilte.Mit der Nominierung des 69-Jährigen präsentiert das in einem radikalen Umbau steckende Institut ...

