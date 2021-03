Die positive Stellungnahme des wissenschaftlichen Ausschusses für Humanarzneimittel (Committee für Medicinal Products for Human Use, CHMP) der Europäischen Arzneimittelagentur (EMA) unterstützt den Einsatz von Regdanvimab (CT-P59) zur Behandlung von COVID-19 vor Erteilung einer offiziellen Marktzulassung in der EU

Parallel dazu hat die EMA ein Rolling Review Verfahren von Regdanvimab (CT-P59) in die Wege geleitet, was die Zeit bis zur potenziellen Marktzulassung verkürzen kann

Regdanvimab (CT-P59) zeigte neutralisierende Eigenschaften gegenüber zentralen aufkommenden Mutationen, darunter die britische Variante und sechs Genom-Mutationen von SARS-CoV-2

Abschluss der ersten Vertriebsvereinbarungen für Regdanvimab (CT-P59) für nordische Länder

Wie die Celltrion Group heute mitteilte, hat der Ausschuss für Humanarzneimittel (CHMP) der Europäischen Arzneimittelagentur (EMA) eine positive wissenschaftliche Stellungnahme zu Regdanvimab (CT-P59) erteilt, dem monoklonalen Antikörperkandidaten des Unternehmens zur Behandlung von COVID-19. Das CHMP empfiehlt, dass Regdanvimab als Behandlungsoption für Patienten betrachtet werden kann, bei denen das Risiko für ein Fortschreiten von COVID-19 mit schweren Symptomen besteht, basierend auf einer hinreichenden Wahrscheinlichkeit, dass das Arzneimittel klinische Vorteile bei einer geringen Wahrscheinlichkeit von schädlichen Nebenwirkungen bietet.1

Laut Artikel 5 (3) der Bestimmung 726/2004 bietet die wissenschaftliche Stellungnahme des CHMP eine harmonisierte Meinung auf EU-Ebene hinsichtlich der Wirksamkeit, Qualität und Sicherheit von Antikörpern. Die wissenschaftliche Stellungnahme kann von EU-Mitgliedsstaaten bei Entscheidungen über den möglichen Einsatz von monoklonalen Antikörpertherapien auf nationaler Ebene vor einer Marktzulassung in Erwägung gezogen werden.

Die EMA hat darüber hinaus ein Rolling Review Verfahren von Regdanvimab auf der Basis von Tierstudien (nicht-klinische Daten) und klinischen Studien in die Wege geleitet, zusätzlich zu Daten über die Qualität des Arzneimittels. Die EMA beschleunigt durch ihren laufenden Überprüfungsprozess die Bewertung eines vielversprechenden Arzneimittels während einer Notlage des öffentlichen Gesundheitswesens, die nach ihrem Abschluss die Basis für eine EU-Marktzulassung für die monoklonale Antikörperbehandlung bildet.

"Die heutige positive wissenschaftliche Stellungnahme des CHMP der EMA bringt uns der weltweiten Bereitstellung einer sicheren und effektiven monoklonalen Antikörperbehandlung von COVID-19 einen wesentlichen Schritt näher. Basierend auf den klinischen Daten und der positiven wissenschaftlichen Stellungnahme des CHMP wurde Regdanvimab angenommen, und es wurden Verträge für anfängliche Lieferungen mit Distributoren für nordische Länder abgeschlossen, darunter Dänemark, Norwegen, Schweden und Finnland", so Dr. HoUng, Ph.D., Head of Medical and Marketing Division bei Celltrion Healthcare. "Wir glauben, dass die positive Stellungnahme des CHMP Überprüfungen und Zulassungen durch nationale Behörden, die möglicherweise beweisgestützte Entscheidungen über den Einsatz unserer Therapie treffen, vorantreiben wird. Zudem werden wir weiterhin eng mit der EMA zusammenarbeiten, um die fortlaufende Überprüfung und das Marktzulassungsverfahren abzuschließen."

Im Hinblick auf Mutationen hat die koreanische Behörde für Krankheitskontrolle und Prävention (KDCA) unabhängig bestätigt, dass CT-P59 die erstmals im Vereinigen Königreich entdeckten SARS-CoV-2-Varianten (B.1.1.7) und die zuvor festgestellten sechs Genom-Mutationen von SARS-CoV-2 (die Varianten S·L·V·G·GH·GR) erfolgreich neutralisiert hat. Des Weiteren fügte die Behörde hinzu, dass die Cocktail-Therapie von CT-P59 mit einem anderen monoklonalen Antikörperkandidat neutralisierende Eigenschaften gegenüber den britischen (B.1.1.7) und südafrikanischen (B.1.351) Varianten aufwies.

Der globale Prüfarzt Professor Adrian Streinu-Cercel, MD, PhD, Professor of Infectious Diseases an der Carol Davila University of Medicine and Pharmacy, Bukarest (Rumänien), kommentierte: "CT-P59 kann nachweislich die Zeit bis zur klinischen Genesung verkürzen und das Fortschreiten zu einer schweren Form von COVID-19 verzögern. Einer meiner Patienten aus der klinischen Studie mit COVID-19, der 85 Jahre alt ist und eine Vorerkrankung hat, erholte sich von dem Virus innerhalb von 48 Stunden nach der Behandlung mit CT-P59. Der Antikörperbehandlungskandidat ist am wirkungsvollsten innerhalb von 3 bis 5 Tagen nach einem positiven Test für das Virus. Dies wird die Bemühungen zur Reduzierung der aktuellen Belastung der gesundheitlichen Versorgung und Ressourcen wesentlich unterstützen."

Über Celltrion Healthcare

Celltrion Healthcare konzentriert sich auf die Bereitstellung innovativer und kostengünstiger Medikamente, um Patienten den Zugang zu fortschrittlichen Therapien zu erleichtern. Die Produkte von Celltrion Healthcare werden in hochmodernen Säugetierzellkultur-Produktionsanlagen hergestellt, die gemäß den cGMP-Richtlinien der FDA in den USA und den GMP-Standards der EU konzipiert und errichtet wurden. Celltrion Healthcare bietet hochwertige, kosteneffektive Lösungen über ein umfangreiches globales Netzwerk an, das mehr als 110 Länder umfasst. Weitere Informationen sind erhältlich unter: https://www.celltrionhealthcare.com/en-us.

Über CT-P59 (Regdanvimab)

CT-P59 wurde bei der Untersuchung und Auswahl von Antikörperkandidaten mit der höchsten Wirksamkeit bei der Neutralisierung des SARS-CoV-2-Virus als potenzielle COVID-19-Behandlungsoption identifiziert. Vorklinische In-vitro- und In-vivo-Studien haben gezeigt, dass CT-P59 eine starke Bindung an SARS-CoV-2 RBD aufweist und die Wildstämme sowie Mutanten des Virus wesentlich neutralisiert, einschließlich der britischen Variante (B.1.17). In-vivo-Modelle wiesen eine Verringerung der SARS-CoV-2-Viruslast sowie eine Verbesserung bei Lungenentzündungen durch CT-P59 nach. Die Ergebnisse der globalen klinischen Phase-I-Studie mit CT-P59 zeigten ein vielversprechendes Sicherheits-, Verträglichkeits-, antivirales Wirkungs- und Wirksamkeitsprofil bei Patienten mit leichten COVID-19-Symptomen.2 Celltrion hat zudem mit der Entwicklung eines neutralisierenden Antikörper-Cocktails mit CT-P59 gegen neu aufkommende Varianten von SARS-CoV-2 begonnen.

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

Bestimmte Informationen in dieser Pressemitteilung enthalten Aussagen über unsere zukünftige Geschäfts- und Finanzlage sowie über zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen im Zusammenhang mit Celltrion/Celltrion Healthcare, die nach geltendem Wertpapierrecht zukunftsgerichtete Aussagen darstellen können.

Diese Aussagen können durch Wörter wie "bereitet vor", "hofft zu", "bevorstehend", "plant zu", "vorhaben", "eingeführt werden", "erstellt zur Zeit", "sobald erhalten", "könnte", "mit dem Ziel", "möglicherweise", "sobald identifiziert", "wird", "arbeiten darauf hin", "ist fällig", "wird erhältlich", "hat das Potenzial", deren Verneinungen oder anderen Variationen dieser Wörter bzw. vergleichbaren Formulierungen gekennzeichnet sein.

Darüber hinaus können unsere Vertreter mündlich zukunftsgerichtete Aussagen treffen. Solche Aussagen basieren auf den aktuellen Erwartungen und verschiedenen Annahmen des Managements von Celltrion/Celltrion Healthcare, die zu großen Teilen außerhalb des Einflussbereichs des Unternehmens liegen.

Zukunftsgerichtete Aussagen werden gemacht, um potenziellen Investoren die Möglichkeit zu geben, die Annahmen und Meinungen des Managements in Bezug auf die Zukunft zu verstehen, sodass sie diese Annahmen und Meinungen als einen Faktor zur Beurteilung einer Investition heranziehen können. Diese Aussagen sind keine Garantien für künftige Ergebnisse und daher mit der gebotenen Vorsicht zur Kenntnis zu nehmen.

Solche zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten zwangsläufig bekannte und unbekannte Risiken und Unwägbarkeiten, die dazu führen können, dass die tatsächliche Leistung und die Finanzergebnisse in zukünftigen Perioden wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen explizit genannten oder implizit enthaltenen Prognosen über die künftige Leistung oder das künftige Ergebnis abweichen.

Obwohl die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf nach Ansicht des Managements von Celltrion/Celltrion Healthcare vernünftigen Annahmen beruhen, kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen als richtig erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von den in diesen Aussagen vorweggenommenen abweichen können. Celltrion/Celltrion Healthcare übernimmt keine Verpflichtung zur Aktualisierung zukunftsgerichteter Aussagen, wenn sich die Umstände oder die Einschätzungen oder Meinungen des Managements ändern sollten, sofern dies nicht durch die geltenden Wertpapiergesetze vorgeschrieben ist. Der Leser wird darauf hingewiesen, sich nicht zu sehr auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen.

Quellen

1 EMA nimmt Stellung bezüglich des Einsatzes von Regdanvimab zur Behandlung von COVID-19 Europäische Arzneimittelagentur (europa.eu). Letzter Zugriff 26. März 2021.

2 Celltrion-Archivdaten

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

