Hannover (www.anleihencheck.de) - In dieser (verkürzten) vorösterlichen Woche stehen einige wichtige US-Konjunkturdaten auf der Agenda, so Dr. Tobias Basse und Bernd Krampen von der NORD/LB.Der Fokus sei dabei auf den ISM PMI Manufacturing am Donnerstag und den Arbeitsmarktbericht am Karfreitag gerichtet. Nach dem unerwartet deutlichen Anstieg des ISM PMI auf über 60 Punkte im Vormonat dürfte sich im März für den wohl wichtigsten nationalen Stimmungsindikator des Verarbeitenden Sektors ein nur marginal niedriger Wert ergeben haben. Damit werde weiterhin ein sehr starkes Wachstum in diesem Wirtschaftsbereich angezeigt. Die USA dürften angesichts einer zügig verlaufenden Impfkampagne mit Schwung aus der pandemischen Wirtschaftsschwäche kommen. ...

