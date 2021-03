Der chinesische Smartphone-Hersteller Xiaomi hat am Montag den globalen Start weiterer Vertreter seiner Mi-11-Reihe vollzogen - darunter das Mi 11 Ultra als neues Flaggschiff. Wie schon das Mi 10 Ultra ist auch der Nachfolger ein Kraftpaket für Fotografen. Es setzt auf den High-End-SoC (System-on-a-Chip) Qualcomm Snapdragon 888 und bringt ein Triple-Kamera-Setup mit. Ein Amoled-Display mit 6,8 Zoll Diagonale und 120 Hertz Bildwiederholfrequenz sowie eine Ladefunktion, die sowohl kabelgebunden wie per Induktion 67 Watt leistet, entsprechen Xiaomis Anspruch an ein ...

Den vollständigen Artikel lesen ...