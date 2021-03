DJ TAGESVORSCHAU/Dienstag, 30. März (vorläufige Fassung)

=== *** 07:00 DE/Ströer SE & Co KGaA, ausführliches Jahresergebnis, Köln 07:00 DE/Voltabox AG, Jahresergebnis, Delbrück 07:30 DE/Dermapharm Holding SE, Jahresergebnis, Grünwald 07:40 DE/Elringklinger AG, ausführliches Jahresergebnis (10:00 Telefon-PK), Dettingen *** 08:00 DE/Import-/Exportpreise Februar Importpreise PROGNOSE: +1,0% gg Vm/+0,7% gg Vj zuvor: +1,9% gg Vm/-1,2% gg Vj *** 08:00 DE/Bertelsmann SE & Co KGaA, Jahresergebnis (10:00 Telefonkonferenz), Gütersloh *** 08:00 DE/Cancom SE, ausführliches Jahresergebnis, München 08:00 DE/Westwing Group AG, ausführliches Jahresergebnis, München *** 08:00 GB/Imperial Brands plc, Trading Update, Bristol *** 08:45 FR/Verbrauchervertrauen März PROGNOSE: 90 zuvor: 91 *** 09:00 ES/HVPI und Verbraucherpreise März (vorläufig) HVPI PROGNOSE: +0,9% gg Vj zuvor: -0,1% gg Vj *** 10:00 DE/Verbraucherpreise Bayern, Brandenburg, Hessen März *** 11:00 DE/Verbraucherpreise Sachsen März *** 11:00 EU/Index Wirtschaftsstimmung März Wirtschaftsstimmung Eurozone PROGNOSE: 96,0 zuvor: 93,4 Industrievertrauen Eurozone PROGNOSE: 0,0 zuvor: -3,3 Verbrauchervertrauen Eurozone PROGNOSE: -10,8 vorläufig: Vorabschätzung: -10,8 zuvor: -14,8 11:00 EU/Geschäftsklimaindex Eurozone März *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender *** 14:00 DE/Verbraucherpreise März (vorläufig) PROGNOSE: +0,5% gg Vm/+1,7% gg Vj zuvor: +0,7% gg Vm/+1,3% gg Vj HVPI PROGNOSE: +0,5% gg Vm/+2,0% gg Vj zuvor: +0,6% gg Vm/+1,6% gg Vj 15:00 EU/Prognoseübersicht von Dow Jones Newswires zur Ölpreisentwicklung von Brent und WTI *** 16:00 US/Index des Verbrauchervertrauens März PROGNOSE: 97,0 zuvor: 91,3 22:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API) 23:05 CA/Blackberry Ltd, Ergebnis 4Q, Waterloo *** - DE/Verbraucherpreise Nordrhein-Westfalen *** - DE/Stellenindex BA-X März *** - DE/Verbraucherpreise Baden-Württemberg März - DE/CDU-Chef Laschet, Rede zum Beginn der Beteiligungskampagne für das Wahlprogramm der CDU, Berlin - DE/Biontech SE, Ergebnis 4Q (14:00 Telefonkonferenz), Mainz ===

