"Gold ist Geld, alles andere ist Kredit" (J.P. Morgan): Ein Artikel von Ibrahim ...

Ein Artikel von Ibrahim Sonay, vom 26.03.2021 In der Regel ist Gold ein sicherer Hafen - doch derzeit sieht es alles andere als rosig für das Edelmetall aus. Angesichts der Digitalisierung, bei der man versucht, alles Materielle weitestgehend möglich digital zu gestalten, fragt man sich, was aus Gold werden wird. Klar gibt es das "digitale Gold" in Form von Bitcoin. Aber noch ist nicht erwiesen, dass Bitcoin wirklich eine Art Erssatz für das gelbe Edelmetall sein kann!Nationen und das Thema GoldZuletzt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...