In einem Interview mit thebusinessdeck.com sagte Gertjan Vlieghe von der Bank of England (BoE) am Montag, dass seine Hauptbotschaft sei, dass der Leitzins nicht an das kurzfristige Wachstum der Wirtschaft gekoppelt sein sollte, so Reuters. Weitere Schlussfolgerungen "Ein paar Quartale mit starkem Wachstum bedeuten nicht, dass die BoE ihren geldpolitischen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...