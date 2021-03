Deutsche Unternehmen sind offensichtlich deutlich zuversichtlicher als allgemein angenommen, so die Bilanz des vor wenigen Tagen veröffentlichten ifo Geschäftsklimaindex. Trotz der aktuellen Pandemie, des im Raum stehenden noch härteren Lockdowns und steigenden Infektionszahlen blickt die deutsche Wirtschaft optimistisch in die Zukunft: Mit satten 4,1 Punkten springt der Geschäftsklimaindex so stark wie schon länger nicht mehr in die Höhe.Viele Unternehmen schütteln wohl die erste Schockstarre des Jahresbeginns ab, die Hoffnung auf weitere Lockerungen und erste Öffnungen im März haben hier wohl Spuren hinterlassen und lässt die Wirtschaft optimistischer werden.

