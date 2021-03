Zürich (awp) - Die Burkhalter Gruppe kauft in der Romandie zu. Burkhalter übernimmt die auf den Schaltanlagenbau spezialisierte Tabelec Force et Commandes SA mit Sitz in Aclens im Kanton Waadt, wie es am Montagabend in einer Mitteilung heisst. Die Firma Tabelec beschäftigt laut den Angaben 23 Mitarbeitende und erwirtschaftet ...

