29.03.2021 / 18:48 CET/CEST

Der Aufsichtsrat der Uniper SE hat sich heute mit dem Vorstandsvorsitzenden Andreas Schierenbeck und dem Finanzvorstand Sascha Bibert über ihr Ausscheiden aus dem Vorstand der Gesellschaft verständigt. Die Vorstandsmandate enden einvernehmlich mit sofortiger Wirkung. Neuer Vorstandsvorsitzender der Uniper SE ist der bisherige Aufsichtsratsvorsitzende Klaus-Dieter Maubach. Tiina Tuomela, ebenfalls Mitglied des Aufsichtsrats der Gesellschaft, übernimmt das Finanzressort. Sie werden ihr Amt als Mitglieder des Aufsichtsrats zum Ablauf der ordentlichen Hauptversammlung am 19. Mai 2021 niederlegen. Bis dahin sind sie mit sofortiger Wirkung in den Vorstand entsandt. Während der Dauer ihrer Entsendung werden sie keine Tätigkeit als Aufsichtsratsmitglied ausüben. Es wird erwartet, dass Klaus-Dieter Maubach und Tiina Tuomela im Anschluss an die Entsendung als Vorstandsvorsitzender bzw. Finanzvorstand vom Aufsichtsrat bestellt werden. Markus Rauramo wurde heute zum Vorsitzenden des Aufsichtsrats gewählt. Angesichts des bevorstehenden Ausscheidens von Klaus-Dieter Maubach und Tiina Tuomela aus dem Aufsichtsrat werden der Hauptversammlung zwei neue Kandidaten zur Wahl in den Aufsichtsrat vorgeschlagen. Uniper wird die Kandidaten in der Hauptversammlungseinladung vorstellen.





Kontakt:Mitteilende Person:Dr. Sascha FehlemannSVP Corporate Legal AffairsKontakt für Investoren und Analysten:Stefan JostExecutive Vice PresidentGroup Finance & Investor RelationsUniper SEHolzstraße 640221 DüsseldorfTelefon +49 211 4579 8200Telefax +49 211 4579 2022E-Mail ir@uniper.energyPressekontakt:Leif ErichsenSenior Vice PresidentExternal Communication & BrandUniper SEHolzstraße 640221 DüsseldorfTelefon +49 211 4579 3570Mobil +49 171 563 92 42E-Mail press@uniper.energy

