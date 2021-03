Twitter-Nutzer Albacore hat ein seltenes Hobby. Der oder die Nutzer(in) sucht nach Eastereggs - auch in antiker Software. Damit förderte Albacore am Wochenende das bislang unbekannte Mortimer-Easteregg zutage. Ausgerechnet im 26 Jahre alten Windows 95 hat Albacore ein Easteregg gefunden, das bislang unbekannt gewesen zu sein scheint. Es taucht jedenfalls in keiner der bekannten Easteregg-Übersichten auf. Im Mail-Programm des Uralt-Betriebssystems wurde Albacore fündig. It's never too late to find easter eggs. Happened to notice what looks like a never before seen easter egg in Windows 95's / ...

