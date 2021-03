(shareribs.com) New York 29.03.2021 - Tesla CEO Elon Musk hat via Twitter bekanntgegeben, dass die Verfügbarkeit von Batterien die Aussicht auf die geplante Zugmaschine Semi in diesem Jahr gefährdet. Die Papiere liegen weiter unter Druck. Für Tesla geht es zum Wochenauftakt nach unten. Die Papiere habe in den vergangenen Wochen deutlich konsolidiert, die Aktie bewegt sich nun um die Marke von 600 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...