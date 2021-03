Arctic Blue Beverages Oy, der Hersteller von Arctic Blue Gin, bringt den weltweit ersten Haferlikör aus Gin auf den Markt. Der vegane und glutenfreie Arctic Blue Oat wird aus finnischem Biohafer hergestellt.

Arctic Blue Beverages Oy, der Hersteller des international preisgekrönten Arctic Blue Gin, bringt den weltweit ersten Haferlikör auf Gin-Basis auf den Markt. Sowohl in Europa als auch den USA, wo das Wachstum bereits im zweiten Jahr in Folge im dreistelligen Bereich liegt, wächst der Markt für Alternativen zu Molkereierzeugnissen rasant. Erwartungen zufolge wird Hafer in seinem Produktbereich der wichtigste pflanzliche Rohstoff sogar noch vor Mandel und in den nächsten fünf Jahren einen Umsatz von mehr als einer Milliarde Euro verzeichnen.

Hafer ersetzt Milch

Mit rund 18 Millionen Flaschen pro Jahr entspricht der weltweite Markt für traditionelle Sahneliköre 1,5 Milliarden Euro, berichtet Drinks Retail News. Im Gegensatz zu fast allen anderen Sahnelikören ist Arctic Blue Oat ein veganes Produkt. "Bislang kommt Hafer hauptsächlich in Milchalternativen zum Einsatz. Wir haben festgestellt, dass Hafer auch als Grundlage für ein Alkoholprodukt hervorragend geeignet ist", so Valtteri Eroma, CEO bei Arctic Blue Beverages.

Tuomas Kukkonen, Vorstandsmitglied bei Arctic Blue Beverages, war in erheblichem Umfang an der Produktentwicklung des neuen Arctic Blue Oat beteiligt. Kukkonen ist der ehemalige CEO des Pionierunternehmens Kaslink Oy, das Haferprodukte herstellt. 2019 wurde Kaslink Oy an den finnischen Lebensmittelkonzern Fazer Group verkauft.

"Arctic Blue Oat wird noch vor dem Sommer auf dem finnischen Markt erhältlich sein. Im Laufe des Jahres 2021 wird er dann schrittweise auch in weiteren Märkten rund um den Globus angeboten", so Eroma.

Finnischer Biohafer

Sorgfältige Beachtung bei der Herstellung von Arctic Blue Oat findet auch der Geschmack des zweiten Hauptbestandteils, handwerklich hergestellter Gin. Dieser Gin wird produziert in Ilomantsi, der östlichsten Gemeinde Finnlands.

Im Gegensatz zu handelsüblichen, herkömmlichen Haferdrinks enthält Arctic Blue Oat nur Wasser und Hafer und keine Zusatzstoffe. Enthalten ist ausschließlich glutenfreier finnischer Biohafer.

Weltweit hat sich der Markt für Milchalternativen in den letzten fünf Jahren von rund 10 Milliarden Euro auf 20 Milliarden Euro verdoppelt. Die Hauptvorteile von Hafer sind im Vergleich zu Molkereiprodukten die geringere Umweltbelastung, gesundheitlichen Vorteile und der hervorragende Geschmack.

