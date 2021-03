Der Wandel vom Verbrennungsmotor hin zur Elektromobilität hat viele Autozulieferer massiv unter Druck gebracht. Besonders schwer getroffen hat der Umbruch vor allem die Nürnberger Leoni AG (ISIN: DE0005408884; WKN: 540888), die sich in den vergangenen Jahrzehnten zu einem weltweit führenden Lieferanten von Drähten, Kabeln und Bordnetzen entwickelt hat. Bekannt waren die Franken vor allem für ihren starken Expansionskurs, wobei die Konzernerlöse zwischen den Jahren 2003 und 2018 von 1,08 Milliarden Euro auf 5,10 Milliarden gesteigert wurden.Allerdings schaffte es Leoni in diesem Zeitraum kaum nennenswerte Nettoumsatzrenditen zu erwirtschaften, weshalb schon vor dem Aufkommen der Krise in der klassischen Automobilindustrie viele Experten kritisch auf das Geschäftsmodell der Firma blickten. Entsprechend wundert es nicht, dass Leoni von der allgemeinen Branchentalfahrt in den Jahren 2019 und 2020 besonders hart getroffen wurde und überaus hohe Nettoverluste in Höhe von 435 Millionen bzw. 330 Millionen Euro schrieb, was einem deutlichen Fehlbetrag von 13,30 Euro bzw. 10,10 Euro je Anteilschein entspricht.

