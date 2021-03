DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

VOLKSWAGEN - Europas größter Autobauer will über eine Partnerschaft mit Microsoft im Cloud-Computing technologisch mit Google und Tesla Schritt halten. "Für automatisiertes Fahren ist die Cloud extrem wichtig", sagte Zoran Lazovski, Chef der "Volkswagen Automotive Cloud", dem Handelsblatt. Die Kooperation mit Microsoft als zweitgrößtem Cloud-Anbieter der Welt solle etwa die ständige Verbesserung der Fahrerassistenz in den Modellen des VW-Konzerns garantieren. Doch der amerikanische Elektrokonkurrent Tesla denkt bereits darüber hinaus und baut an einem eigenen Supercomputer. (Handelsblatt)

ALLIANZ - Wenige Tage nach der Übernahme des Polengeschäfts vom britischen Konkurrenten Aviva gibt es bei der Allianz Spekulationen um eine Mega-Übernahme. Gerüchten zufolge lotet Europas größter Versicherer derzeit in einem sehr frühen Stadium ein Angebot für den US-Versicherer Hartford aus. Derzeit würde mit Beratern über die Möglichkeit einer Übernahme des amerikanischen Schaden- und Unfallversicherers gesprochen, hieß es aus US-Kreisen. Zuerst hatte die Agentur Bloomberg darüber berichtet. Bei der Allianz wollte man die Gerüchte nicht kommentieren. Insidern zufolge gilt der Kauf allerdings als unwahrscheinlich. Hartford hatte in der vergangenen Woche bereits ein Übernahmeangebot des US-Versicherer Chubb in Höhe von 23 Milliarden Dollar abgewiesen. (Handelsblatt)

DZ BANK - Rund zwei Drittel der von der DZ Bank in der AG vergebenen Kredite unterstützen zumindest eines der 17 Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen. Dies hat eine Analyse des 66 Milliarden Euro schweren Forderungsportfolios ergeben, in deren Verlauf das genossenschaftliche Spitzeninstitut jedem Kredit, an den UN-Zielen gemessen, einen positiven bzw. negativen Effekt beigemessen hat. Zudem hat die DZ Bank ihre Ausschlusskriterien für eine nachhaltige Kreditvergabe verschärft, wie im Nachhaltigkeitsbericht, den sie am heutigen Dienstag in neuer Form publiziert, zu lesen ist. Demnach steigt sie aus der direkten Finanzierung thermischer Kohle vollständig aus, von der Förderung bis zur Kohleverstromung. (Börsen-Zeitung)

BOSCH - Bosch nimmt in Bamberg gemeinsam mit den dortigen Stadtwerken erstmals ein Kleinkraftwerk auf Basis einer Festoxid-Brennstoffzelle (Solid Oxide Fuel Cell, kurz: SOFC) in Betrieb. Die zwei Meter hohe, kühlschrankgroße Anlage am zentralen Busbahnhof erzeugt rund zehn Kilowatt Strom, mit dem der Bedarf von mehr als 20 Vier-Personen-Haushalten in der direkten Umgebung gedeckt werden kann. Es ist das erste Projekt im Realbetrieb außerhalb der Werkstore, nachdem Bosch entschieden hat, bis 2024 mehr als 100 Millionen Euro in die Technologie zu investieren. (Handelsblatt)

SCHUFA - Die Auskunftei Schufa könnte vor dem Verkauf stehen. Das berichtet Bloomberg. So sollen die Schufa-Besitzer den Markt bereits sondieren. Zuletzt gab es viel Kritik an der Datensammelwut des Unternehmens. (FAZ)

