BDB - Die privaten Banken in Deutschland ziehen nach der Greensill-Pleite Konsequenzen für ihr Einlagensicherungssystem. Im Interview der Börsen-Zeitung kündigt Christian Ossig, Hauptgeschäftsführer des Bundesverbands deutscher Banken (BdB), eine umfassende Analyse interner Abläufe im Prüfungsverband sowie eine Überprüfung der freiwilligen Einlagensicherung an. Schon jetzt zeichnet sich ab, dass der Verband den Kreis der von ihr geschützten Einleger nochmals einschränken dürfte, nachdem er 2017 bereits Kommunen ausnahm. Oberstes Ziel sei der Schutz der Sparerinnen und Sparer, daran werde eine mögliche Reform nichts ändern. (Börsen-Zeitung)

PFLEGEREFORM - Die einflussreiche Mittelstands- und Wirtschaftsunion (MIT) der CDU/CSU stellt sich gegen die Pläne von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) für eine Pflegereform. "Die Pflegeversicherung war nie als Vollkaskoversicherung gedacht", sagt der CSU-Bundestagsabgeordnete Stephan Pilsinger, der die MIT-Gesundheits- und Pflegekommission leitet. Die Pflegeversicherung solle einen Teil der hohen Pflegekosten tragen. "Sie muss aber auch finanzierbar bleiben, damit die Abgaben auf Arbeit nicht weiter steigen." (Handelsblatt)

PANDEMIEVORBEUGUNG - Mehr als zwanzig Staats- und Regierungschefs aus Europa, Asien, Afrika und Lateinamerika schlagen in einem gemeinsamen Aufruf vor, zur Vorbeugung und Bekämpfung künftiger Pandemien einen neuen völkerrechtlichen Vertrag auszuarbeiten. (FAZ)

CORONA - Vor dem Hintergrund steil steigender Fallzahlen hat sich der Streit zwischen Bund und Ländern über die Strategie im Kampf gegen die Corona-Pandemie verschärft. Nach der Kritik von Bundeskanzlerin Angela Merkel an der laxen Haltung einiger Länder bei der Umsetzung der Notbremse fordert nun Innenminister Horst Seehofer (CSU), dass der Bund im Kampf gegen die Pandemie das Kommando übernimmt und damit deutschlandweit einheitliche Regeln erzwingt. "Man muss als Bundesregierung handeln", sagte er der Süddeutschen Zeitung. Der Bund habe "von jeher die Gesetzgebungskompetenz auf diesem Gebiet", sagte er, "man muss nur Gebrauch davon machen". Von den Ministerpräsidenten gab es unterschiedliche Reaktionen auf Merkels Vorstoß. (SZ)

CORONA - Die Ministerpräsidenten der Länder weisen den Vorwurf von Bundeskanzlerin Angela Merkel zurück, sie seien in der Bekämpfung der Corona-Pandemie zu nachlässig. "Die Lage ist ernst, und alle nehmen sie ernst", sagte NRW-Ministerpräsident Armin Laschet. Entscheidend sei, "dass jetzt alle die Notbremse ziehen". Das passiere in NRW und in anderen Ländern. Der hessische Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) kritisierte Überlegungen Merkels, das Infektionsschutzgesetz zu verschärfen und den Bund mit mehr Kompetenzen auszustatten. "Ich rate davon ab, das Regelwerk zu zentralisieren und die Gesetze zu verschärfen", sagte der stellvertretende CDU-Vorsitzende dem Handelsblatt. Die Situation in Frankreich zeige, dass eine zentralisierte Pandemiebekämpfung nicht erfolgreicher sei. Bouffier warb dafür, regional differenziert vorzugehen. (Handelsblatt/FAZ)

CORONA - Das Gefälle im Kampf gegen Covid-19 ist frappierend: Vier Impfstoffe gegen die Atemwegserkrankung werden schon eingesetzt, mehrere weitere könnten bald folgen. Für die Behandlung von Patienten in den Kliniken haben die Labors der Pharmaindustrie hingegen bisher noch kein Erfolgsmedikament hervorgebracht. Doch nun mehren sich seit einigen Wochen die hoffnungsvollen Signale aus der Forschung. (Handelsblatt)

CHINA - Im Sanktionsstreit der EU mit China hat der französische Handelsminister, Franck Riester, Pekings Gegensanktionen als unangemessene Überreaktion kritisiert. Im Interview mit dem Handelsblatt sprach er sich für ein entschiedenes Vorgehen der EU gegen chinesische Menschenrechtsverletzungen und die Beeinträchtigung europäischer Wirtschaftsinteressen aus. Dies wolle die EU durch begrenzte Sanktionen und mit Druck über das Investitionsabkommen erreichen. Anders als Teile des EU-Parlaments will Riester aber weiter am Ende 2020 beschlossenen Investitionsabkommen der EU mit der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt festhalten. (Handelsblatt)

