Ich liebe ja Zitate, Metaphern und all das ganze Zeug, bin auch ein grosser Fan von Podcasts und Hörbüchern. Dies hier hat mich allerdings über LinkedIn erreicht, danke an die "Posterin": https://www.zeitblueten.com/news/die-naegel-im-zaun/ . Streit und Wut und Sachen, die man halt im Rahmen dessen so sagt, darum geht es in dieser Geschichte. Schöne Lyrics: "The Greatest Love of All" ( ... auch in der Version von Whitney Houston) Anregungen gerne an christian@boerse-social.com .Mehr Abseits: https://boerse-social.com/search/@title%20abseitsSiehe auch Inseits: https://boerse-social.com/search/@title%20inseitshttp://www.twitter.com/drastil https://www.instagram.com/sportgeschichte.at/

Den vollständigen Artikel lesen ...