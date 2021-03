Aus dem schweren Tanker Daimler wird mehr und mehr ein flexibles und agiles Schnellboot. Es ist davon auszugehen, dass Daimler durch die Abspaltung der Brummi- und Bus-Sparte in Zukunft an Geschwindigkeit und Innovationskraft zulegen wird. Eine Schlüsselrolle wird in den nächsten Monaten die Luxus-Limousine EQS spielen…Auto-Experte Ferdinand Dudenhöffer vom CAR-Institut geht davon aus, dass die beste Zeit von Mercedes erst noch kommen wird. Die Schlüsselrolle wird dabei China spielen.

