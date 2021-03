DJ Teamviewer schließt Sponsoringverträge mit Mercedes-Rennteams

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Softwarefirma Teamviewer hat weitere Sponsoringverträge abgeschlossen, dieses Mal im Motorsport. Wie das Unternehmen mitteilte, hat es eine auf fünf Jahre angelegte Partnerschaft mit den Rennteams Mercedes-AMG Petronas F1 und Mercedes-EQ Formula E vereinbart. Finanzielle Details nannte die Teamviewer AG, die kürzlich bereits einen Sponsoringvertrag mit Manchester United bekanntgegeben hatte, nicht.

Teamviewer wird beide Rennteams mit seinen Technologien ausstatten. Das Teamviewer-Logo wird einen prominenten Platz auf den Rennwagen sowie den Overalls der Fahrer beider Teams erhalten.

Das Unternehmen verspricht sich aus den Partnerschaften mit Manchester United und Mercedes-Benz eine Stärkung des Wachstums ab 2023. In dem Jahr erwartet Teamviewer fakturierte Umsätze (Billings) von 1 Milliarde Euro. Die Partnerschaften sollen im Jahr 2025 zusätzliche Billings von 150 Millionen Euro beitragen. Die Investitionen in die Motorsport-Teams sind bereits in der Prognose für das Jahr 2021 enthalten, in dem Teamviewer eine bereinigte EBITDA-Marge von 49 bis 51 Prozent erwartet.

