Der amerikanische Versicherer AIG International Group Inc. (ISIN: US0268747849, NYSE: AIG) zahlt an diesem Dienstag eine unveränderte vierteljährliche Dividende in Höhe von 32 US-Cents je Aktie an die Aktionäre aus. Record date war der 16. März 2021. Auf das Jahr hochgerechnet schüttet AIG 1,28 US-Dollar an seine Investoren aus. Dies entspricht beim derzeitigen Börsenkurs von 46,63 US-Dollar (Stand: 29. März ...

Den vollständigen Artikel lesen ...